Зак Снайдер назвал Бена Аффлека лучшим Бэтменом в истории

Ранее сообщалось, что Аффлек должен был ещё раз сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, но в итоге актёр отказался от роли.

В закрытой социальной сети Vero режиссёр Зак Снайдер оставил послание Бену Аффлеку. Последний 14 февраля окончательно распрощался с ролью Бэтмена. Постановщик поблагодарил актёра, который сыграл Тёмного рыцаря в "Бэтмен против Супермена" и "Лиге справедливости", за его подбородок и душевность. Об этом сообщил SR.

— Было время. Чудесное время! В нём было много прекрасного, почти идеального. Как же всё поменялось. Жизнь на Земле. И ничего не вернуть назад. Во сне они вознесли меня к свету. Прекрасная ложь! Лучший Бэтмен в истории! Спасибо, мой друг, что осчастливил меня своим невероятно шикарным подбородком и потрясающей душевностью! — написал Снайдер, цитируя строки из фильма "Бэтмен против Супермена".