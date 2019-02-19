YouTube заблокировал каналы про Pokemon GO, приняв их видео за порно

Авторы опубликованных роликов получили предупреждения за контент сексуального характера.

Владельцы двух крупных YouTube-каналов по Pokemon GO сообщили, что 17 февраля их профили на некоторое время были заблокированы. Об этом сообщает Polygon.

Брендон "Mystic7" Мартин и Ник "Trainer Tips" Ойзон получили предупреждения. Связано это было с тем, что авторы YouTube-каналов якобы публиковали видео сексуального или порнографического характера (на самом деле таких роликов на их каналах не было).