YouTube заблокировал каналы про Pokemon GO, приняв их видео за порно
Фото: © AP Photo/Amr Nabil
Авторы опубликованных роликов получили предупреждения за контент сексуального характера.
Владельцы двух крупных YouTube-каналов по Pokemon GO сообщили, что 17 февраля их профили на некоторое время были заблокированы. Об этом сообщает Polygon.
Брендон "Mystic7" Мартин и Ник "Trainer Tips" Ойзон получили предупреждения. Связано это было с тем, что авторы YouTube-каналов якобы публиковали видео сексуального или порнографического характера (на самом деле таких роликов на их каналах не было).
Мартин вспомнил, что до этого YouTube уже присылал ему предупреждения такого характера. Тогда блогер не придавал значения письмам сервиса. В итоге оказалось, что сервис заблокировал каналы из-за аббревиатуры СР: алгоритмы думали, что это child pornography (детская порнография), а оказалось это были буквы, которые обозначают боевую мощь покемона (combat power).