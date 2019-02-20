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Опубликовано 20 февраля 2019, 15:02

В Мексике выпускали свои комиксы о Человеке-пауке, отличные от оригинала

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/comickeys

Фото: © twitter.com/comickeys

В одном из комиксов история развернулась так, что главный герой Питер Паркер женился на Гвен Стейси.

Представитель издательства комиксов IDW решил вспомнить, какие комиксы, которые никогда не издавались в сборниках, люди хотели бы увидеть и в каком формате. Один из пользователей рассказал об оригинальных мексиканских комиксах о Человеке-пауке, в которых история дружелюбного соседа заметно отличалась от общеизвестной.

В частности, стало известно, что в начале 1970 годов мексиканское издательство La Prensa напечатало своё продолжение истории после 119 выпуска Amazing Spider-Man. После этого компания издала 45 собственных выпусков, в которых Гвен Стейси осталась жива. История в мексиканских комиксах дошла до того, что Питер Паркер женился на Стейси.

Также стало известно, что у Panini Comics Mexico были права на издание комиксов Marvel. Решение о том, чтобы издавать уникальные истории, было принято компанией из-за роста продаж.

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Сергей Сурепин
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