В Мексике выпускали свои комиксы о Человеке-пауке, отличные от оригинала

В одном из комиксов история развернулась так, что главный герой Питер Паркер женился на Гвен Стейси.

Представитель издательства комиксов IDW решил вспомнить, какие комиксы, которые никогда не издавались в сборниках, люди хотели бы увидеть и в каком формате. Один из пользователей рассказал об оригинальных мексиканских комиксах о Человеке-пауке, в которых история дружелюбного соседа заметно отличалась от общеизвестной.

В частности, стало известно, что в начале 1970 годов мексиканское издательство La Prensa напечатало своё продолжение истории после 119 выпуска Amazing Spider-Man. После этого компания издала 45 собственных выпусков, в которых Гвен Стейси осталась жива. История в мексиканских комиксах дошла до того, что Питер Паркер женился на Стейси.