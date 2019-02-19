В "Мстителях" станет на одну девушку меньше

Гвинет Пэлтроу рассказала, что более не будет играть Пеппер Поттс, но она не против камео.

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что после четвёртого фильма "Мстители" она не будет сниматься в лентах этой серии. Всё это время она играла Пеппер Поттс, невесту Тони Старка (Железный Человек). Об этом сообщает Variety.

По словам Пэлтроу, после появления Поттс в финале фильма "Мстители: Финал" у неё не будет существенных ролей в киновселенной Marvel. Также актриса заявила, что готова вернуться к образу своей героини ради камео.

Вместе с этим Пэлтроу подтвердила, что в будущей ленте героиня появится в собственном костюме, фото которого было опубликовано в Сети в октябре 2018 года. Сама актриса призналась, что уже старовата, чтобы носить костюм.