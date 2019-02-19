Фанаты Marvel: "Капитан Марвел" и феминизм разрушат киновселенную

На странице проекта появилось множество комментариев. Большинство из них содержит критику по отношению к ленте. Многие считают, что Бри Ларсон является феминисткой и "Капитан Марвел" станет тем фильмом, который выдвинет феминизм на передний край киновселенной Marvel. Также поклонники Marvel говорят о том, что этот фильм разрушит популярную киновселенную.