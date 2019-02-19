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Опубликовано 19 февраля 2019, 16:33

Фанаты Marvel: "Капитан Марвел" и феминизм разрушат киновселенную

Кадр фильма "Капитан Марвел"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Капитан Марвел"/ © Кинопоиск

Многие из поклонников кинокомиксов атаковали страницу проекта на известном сервисе Rotten Tomatoes.

Пользователи Сети, которые отрицательно настроены по отношению к фильму "Капитан Марвел", атаковали страницу проекта. Фанаты кинокомиксов начали негативно оценивать фильм на сервисе Rotten Tomatoes.

На странице проекта появилось множество комментариев. Большинство из них содержит критику по отношению к ленте. Многие считают, что Бри Ларсон является феминисткой и "Капитан Марвел" станет тем фильмом, который выдвинет феминизм на передний край киновселенной Marvel. Также поклонники Marvel говорят о том, что этот фильм разрушит популярную киновселенную.

Напомним, российская премьера фильма "Капитан Марвел" состоится 7 марта 2019 года.

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Сергей Сурепин
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