Фанаты Marvel: "Капитан Марвел" и феминизм разрушат киновселенную
Кадр фильма "Капитан Марвел"/ © Кинопоиск
Многие из поклонников кинокомиксов атаковали страницу проекта на известном сервисе Rotten Tomatoes.
Пользователи Сети, которые отрицательно настроены по отношению к фильму "Капитан Марвел", атаковали страницу проекта. Фанаты кинокомиксов начали негативно оценивать фильм на сервисе Rotten Tomatoes.
На странице проекта появилось множество комментариев. Большинство из них содержит критику по отношению к ленте. Многие считают, что Бри Ларсон является феминисткой и "Капитан Марвел" станет тем фильмом, который выдвинет феминизм на передний край киновселенной Marvel. Также поклонники Marvel говорят о том, что этот фильм разрушит популярную киновселенную.
Напомним, российская премьера фильма "Капитан Марвел" состоится 7 марта 2019 года.