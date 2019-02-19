Стали известны подробности фильма "Аватар 2"

Будущая кинолента режиссёра Джеймса Кэмерона выйдет в прокат 18 декабря 2020 года.

Популярный постановщик Джеймс Кэмерон раскрыл некоторые подробности продолжения культового фильма "Аватар". Об этом сообщает Empire.

По словам режиссёра, действие будущей ленты разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма. Нейтири и Джейк всё ещё вместе, у них появилась дочь — девочке в новой части фильма будет восемь лет. Кэмерон заявил, что одна из ключевых сцен продолжения — ссора героев. Она будет показана глазами ребёнка.

Также режиссёр рассказал, что в настоящий момент работа над продолжением в самом разгаре. Кэмерон добавил, что важнейшая составляющая франшизы — графика, однако в ближайшее время предстоит приступить к съёмкам игровых элементов, на которые, по словам режиссёра, необходимо будет ещё пять месяцев.