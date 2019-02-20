Исландец выжил после падения с 20-метровой высоты в горах ЮАР

Спасатели прозвали мужчину счастливчиком, отметив, что он не получил никаких серьёзных травм.

Турист из Исландии выжил после падения с 20-метровой высоты в горах национального парка ЮАР. Об этом сообщили в южноамериканской спасательной службе.

Как уточняется, один из местных жителей сообщил, что услышал призывы о помощи рядом со своим домом в пригороде Кампс-Бэй, который находится недалеко от национального парка "Столовая гора".

Из-за погодных условий спасатели не могли использовать вертолёт и искали мужчину тринадцать часов практически в полной темноте.

Спасатели прозвали его счастливчиком, отметив, что он не получил никаких серьёзных травм. Исландцу повезло, что при нём был заряженный телефон, который он использовал в качестве фонарика, чтобы помочь специалистам себя найти.