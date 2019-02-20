В ГД предложили приравнять контролёров электричек к госслужащим для их защиты

Депутат заявил, что можно создать специальную структуру и перевести в неё всех работников этой сферы.

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил приравнять контролёров в электричках к государственным служащим. По мнению депутата, это расширит полномочия контролёров и защитит их от нападений при возможных конфликтах с безбилетниками, пишет агентство "Москва".

— Они будут выполнять государственную функцию со всеми вытекающими последствиями, — заявил Васильев, отметив, что для перевода контролёров можно создать отдельную структуру.

По словам депутата, контролёры не защищены от применения в их отношении грубой физической силы. Если же они станут госслужащими, то в отношении нарушителей в случае оказания сопротивления представителю власти можно будет применить уголовную статью.