Капитан Америка снялся в шпионском боевике, права на который купил Netflix

Крису Эвансу досталась роль агента "Моссада" в киноленте, основанной на реальных событиях.

Компания Netflix купила права на шпионский боевик под названием "Дайвинг-курорт на Красном море". Главную роль в фильме исполнил Крис Эванс. Об этом сообщает Channel 24.

Эвансу досталась роль Ари Левинсона, агента "Моссада". На съёмочной площадке его коллегами выступили Бен Кингсли, Майкл К. Уильямс, Хэйли Беннетт, Алессандро Нивола и другие. Сценарист и режиссёр проекта — израильтянин Гидеон Рафф ("Тиран", "Проклятый дом").