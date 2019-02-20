Google проведёт презентацию, посвящённую видеоиграм

Компания Google проведёт презентацию в рамках конференции GDC 2019. Предполагается, что разработчики покажут потоковый сервис для игр (кодовое название — Yeti, сейчас известен как Project Stream). Об этом сообщает The Verge .

Предполагается, что в настоящий момент сервис находится на стадии разработки. В связи с этим полноценного запуска в ближайшее время ожидать не стоит. Скорее всего, Project Stream полагаться будет на облачные сервисы Google.