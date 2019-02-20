Google проведёт презентацию, посвящённую видеоиграм
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Соответствующее мероприятие состоится 19 марта в рамках конференции разработчиков GDC 2019.
Компания Google проведёт презентацию в рамках конференции GDC 2019. Предполагается, что разработчики покажут потоковый сервис для игр (кодовое название — Yeti, сейчас известен как Project Stream). Об этом сообщает The Verge.
Предполагается, что в настоящий момент сервис находится на стадии разработки. В связи с этим полноценного запуска в ближайшее время ожидать не стоит. Скорее всего, Project Stream полагаться будет на облачные сервисы Google.
Напомним, презентация от Google состоится 19 марта. По мнению аналитиков, будущий сервис будет напрямую заточен под консоли Xbox.