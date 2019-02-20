Авторы Fortnite судятся с организаторами детского парка развлечений в стиле игры
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До этого посетители жаловались и требовали вернуть им деньги из-за длинных очередей и некачественных аттракционов.
Представители компании Epic Games сообщили, что они подали официальную судебную жалобу на фирму Exciting Events. Последняя 16–17 февраля провела в британском Норидже двухдневный фестиваль Fortnite Live, который обернулся скандалом. Об этом сообщает Eurogamer.
Родители жаловались на некачественные и переполненные аттракционы. Также они оказались недовольны завышенными ценами на билеты: 12 фунтов за вход (1000 рублей) и ещё 20 фунтов за неограниченный доступ к аттракционам (1700 рублей).
Представители Exciting Events не комментируют ситуацию. Ранее фирма сообщала о том, что у неё были проблемы с организацией из-за нехватки работников. До этого компания занималась организацией праздников и свадеб.