Авторы Fortnite судятся с организаторами детского парка развлечений в стиле игры

До этого посетители жаловались и требовали вернуть им деньги из-за длинных очередей и некачественных аттракционов.

Представители компании Epic Games сообщили, что они подали официальную судебную жалобу на фирму Exciting Events. Последняя 16–17 февраля провела в британском Норидже двухдневный фестиваль Fortnite Live, который обернулся скандалом. Об этом сообщает Eurogamer.

Родители жаловались на некачественные и переполненные аттракционы. Также они оказались недовольны завышенными ценами на билеты: 12 фунтов за вход (1000 рублей) и ещё 20 фунтов за неограниченный доступ к аттракционам (1700 рублей).