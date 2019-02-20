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Опубликовано 20 февраля 2019, 14:18

Топилин заявил, что денег на реализацию озвученных Путиным задач хватит

Ведомство теперь займётся подготовкой соответствующих законопроектов и проектов постановлений.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что средств на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию задач хватит.

— Конечно же, хватит. Президент же сказал, что это всё будет в бюджете предусмотрено, поэтому сейчас будем готовить соответствующие законопроекты — где-то это будут законопроекты, где-то проекты постановлений, — сказал Топилин, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, отметив, что для него главным в послании президента было "всё".

Напомним, президент России Владимир Путин призвал ориентироваться на принцип "больше детей — меньше налог" и предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку семьям с детьми.

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Александр Юнашев
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