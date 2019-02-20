Топилин заявил, что денег на реализацию озвученных Путиным задач хватит

— Конечно же, хватит. Президент же сказал, что это всё будет в бюджете предусмотрено, поэтому сейчас будем готовить соответствующие законопроекты — где-то это будут законопроекты, где-то проекты постановлений, — сказал Топилин, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, отметив, что для него главным в послании президента было "всё".