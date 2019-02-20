Володин: Главная тема послания президента — решение проблем конкретного человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает главным акцентом Послания президента Федеральному собранию страны решение проблем конкретного человека. Такую точку зрения он высказал в эфире Первого канала . Причём в первую очередь, по мнению парламентария, власти нацелены решать проблемы тех, кто по-настоящему в этом нуждается.

— Это помощь тем, кто на пенсии, многодетным и неполным семьям, помощь семьям, у которых есть ребёнок-инвалид, — перечислил председатель Госдумы. — Президент этот запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой бедности, реализовал в послании, услышал, и для нас очень важно как можно быстрее принять нормативную базу, законы.