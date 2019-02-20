Топилин назвал число семей, которым помогут меры господдержки по итогам послания
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Глава Минтруда выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.
Увеличение пособий на первенца и второго ребёнка семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, коснётся 70% семей. Об этом по итогам Послания президента Федеральному собранию заявил глава Минтруда Максим Топилин.
— Сейчас выплаты получают 40–45%, а будут 70%. Если в абсолютных цифрах, то это от 250 до 370 тысяч по первому ребёнку. По второму ребёнку — там сложнее расчёт, — приводит слова чиновник ТАСС.
В то же время увеличение пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью, по оценками Минтруда, затронет примерно 460 тысяч неработающих россиян. Повышение выплат коснётся не только родителей несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями, но и опекунов инвалидов с детства первой группы.
Ранее глава Минтруда в беседе с Лайфом выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.
Напомним, что в ходе послания Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке семьи и материнства в России. В частности, было предложено с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи для семей-льготников. Кроме того, Путин заявил о необходимости повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей, а также дополнительно освободить от налогов пять кв. м. в квартире и семь кв. м. в доме на каждого ребёнка, а также освободить многодетные семьи от налогов на землю до шести соток.