Топилин назвал число семей, которым помогут меры господдержки по итогам послания

Глава Минтруда выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.

Увеличение пособий на первенца и второго ребёнка семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, коснётся 70% семей. Об этом по итогам Послания президента Федеральному собранию заявил глава Минтруда Максим Топилин.

— Сейчас выплаты получают 40–45%, а будут 70%. Если в абсолютных цифрах, то это от 250 до 370 тысяч по первому ребёнку. По второму ребёнку — там сложнее расчёт, — приводит слова чиновник ТАСС.

В то же время увеличение пособия по уходу за ребёнком с инвалидностью, по оценками Минтруда, затронет примерно 460 тысяч неработающих россиян. Повышение выплат коснётся не только родителей несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями, но и опекунов инвалидов с детства первой группы.

Ранее глава Минтруда в беседе с Лайфом выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.