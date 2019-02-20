Китайским стримерам запретили обсуждать политику и религию

Азиатская корпорация Tencent продолжает вводить на территории Китая новые правила стриминга.

Китайский IT-конгломерат Tencent внёс обновление в правила поведения для китайских стриминговых платформ. Теперь стримерам запретят обсуждать национальную политику и религию.

Правила применимы только к тем стримерам, которые создают контент на основе игр и другой продукции компании Tencent. Само же решение было принято после того, как Правительство Китая объявило о новых нормах интернет-регулирования.

Представители компании заявили, что между игровым контентом и потоковыми сервисами есть прямая зависимость. Что же касается Tencent, то эта компания, будучи лидером на рынке и издателем игр, несёт ответственность за соответствие отраслевого стримингового контента стандартам, которые были заданы государством.