Вышел трейлер документалки с обвинениями Майкла Джексона в изнасиловании
Фото: © Кадр из видео YouTube/HBO
Премьера фильма под названием "Покидая Неверленд" состоится на HBO в начале марта.
На YouTube-канале HBO опубликован первый трейлер документального фильма "Покидая Неверленд". В этой ленте певца Майкла Джексона обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков.
Среди героев фильма — двое уже взрослых мужчин. По их словам, в детском возрасте молодые люди стали жертвами короля поп-музыки. Увидеть новый фильм можно будет на HBO уже 3 и 4 марта.
Напомним, годом ранее на телеканале АВС выходил документальный фильм "Последние дни Майкла Джексона". Лента рассказывала про детство певца, а также была посвящена его восхождению на трон короля поп-музыки.