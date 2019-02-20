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Регион
Опубликовано 20 февраля 2019, 14:54

Вышел трейлер документалки с обвинениями Майкла Джексона в изнасиловании

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/HBO

Фото: © Кадр из видео YouTube/HBO

Премьера фильма под названием "Покидая Неверленд" состоится на HBO в начале марта.

На YouTube-канале HBO опубликован первый трейлер документального фильма "Покидая Неверленд". В этой ленте певца Майкла Джексона обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков.

Среди героев фильма — двое уже взрослых мужчин. По их словам, в детском возрасте молодые люди стали жертвами короля поп-музыки. Увидеть новый фильм можно будет на HBO уже 3 и 4 марта.

Напомним, годом ранее на телеканале АВС выходил документальный фильм "Последние дни Майкла Джексона". Лента рассказывала про детство певца, а также была посвящена его восхождению на трон короля поп-музыки.

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Сергей Сурепин
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