Найдена черепаха, вид которой считали вымершим более 100 лет назад
Фото © Twitter/Marcelo_MataG
Черепаху удалось обнаружить на острове Фернандина участникам экспедиции от Национального парка.
На территории Галапагосских островов удалось найти гигантскую черепаху вида Chelonoidis Phantasticus. Этот вид на протяжении ста лет считался вымершим. Информация о находке была опубликована в твиттере министра охраны окружающей среды Эквадора Марсело Маты.
NOTICIA MUNDIAL | En la isla Fernandina - #Galápagos, la expedición liderada por @parquegalapagos y @SaveGalapagos, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga Chelonoidis Phantasticus, que se creía extinta hace más de 100 años. pic.twitter.com/51HbqWcwMG— Marcelo Mata (@Marcelo_MataG) 19 февраля 2019 г.
Черепаху нашли участники экспедиции от Национального парка и организации Galapagos Conservancy на острове Фернандина. Найденная черепаха — взрослая самка. Последний раз черепаху этого вида учёные встретили в 1906 году.
Напомним, в настоящий момент на Галапагосах обитает одиннадцать видов гигантских черепах. Что же касается этих островов, то они находятся в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1978 года.