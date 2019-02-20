Депутат Госдумы пояснил идею о штрафах за грязные носки в поездах

Он отметил, что пассажирам нужно соблюдать гигиенические требования хотя бы из уважения к другим людям.

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев уточнил, что его идея штрафовать пассажиров за грязные носки в поездах появилась из желания добиться уважительного отношения друг к другу. Об этом пишет РИА "Новости".

— И надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте, — пояснил депутат.