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Регион
Опубликовано 20 февраля 2019, 19:59

Депутат Госдумы пояснил идею о штрафах за грязные носки в поездах

Фото: &copy; Instagram/urbn.beauty

Фото: © Instagram/urbn.beauty

Он отметил, что пассажирам нужно соблюдать гигиенические требования хотя бы из уважения к другим людям.

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев уточнил, что его идея штрафовать пассажиров за грязные носки в поездах появилась из желания добиться уважительного отношения друг к другу. Об этом пишет РИА "Новости".

— И надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте, — пояснил депутат.

Ранее Васильев заявил, что Ространснадзор мог бы заняться проверкой комфорта пассажиров, а не только безопасностью на транспорте. Депутат предложил штрафовать людей за курение в тамбурах, нетрезвое состояние и грязные носки.

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Эмила Сидорова
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