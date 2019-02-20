Депутат Госдумы пояснил идею о штрафах за грязные носки в поездах
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Он отметил, что пассажирам нужно соблюдать гигиенические требования хотя бы из уважения к другим людям.
Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев уточнил, что его идея штрафовать пассажиров за грязные носки в поездах появилась из желания добиться уважительного отношения друг к другу. Об этом пишет РИА "Новости".
— И надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте, — пояснил депутат.
Ранее Васильев заявил, что Ространснадзор мог бы заняться проверкой комфорта пассажиров, а не только безопасностью на транспорте. Депутат предложил штрафовать людей за курение в тамбурах, нетрезвое состояние и грязные носки.