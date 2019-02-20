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Регион
Опубликовано 20 февраля 2019, 20:26

Парламент Эстонии попросил правительство запретить въезд Пушкову

Фото: &copy; Twitter/Alexey_Pushkov

Фото: © Twitter/Alexey_Pushkov

Это связано с активной позицией сенатора по отстаиванию интересов России на международной арене.

В Эстонии парламент одобрил инициативу группы депутатов обратиться к правительству с предложением о запрете въезда в страну сенатору Алексею Пушкову и еще трём российским гражданам. Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

В сообщении пресс-службы парламента отмечается, что помимо Пушкова персональные санкции могут быть введены в отношении первого заместителя руководителя ФСБ и начальника Погранслужбы ФСБ России Владимира Кулишова, начальника Погрануправления ФСБ России по Крыму контр-адмирала Сергея Станкевича и председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Как уточняется, Пушкову, Кулишову, Станкевичу и Пискарёву хотят запретить въезд на территорию Эстонии и других государств Шенгенской зоны.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Эстонии и депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус призвала разговаривать с Россией "на языке силы".

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Эмила Сидорова
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