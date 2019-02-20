Полицейские нашли убийцу спустя 26 лет с помощью хот-дога и салфетки

Оказалось, подозреваемый некоторое время жил в Миннеаполисе, а потом переехал в соседний город.

Полицейские Миннеаполиса задержали Джерри Вестрома. Мужчину подозревают в убийстве 35-летней Джинн Энн Чайлдс, которую в 1993 году нашли в ванной со множественными колотыми ранениями.

Как сообщило следствие, девушка снимала квартиру для занятий проституцией, а её убийцей мог быть один из клиентов Энн. Также в ванной были обнаружены кровь (она не принадлежала жертве) и сперма. Убийцу в 1993 году найти не удалось, но уже в 2015 году современные технологии позволили сделать сдвиг в расследовании. Вестрома удалось найти благодаря результатам анализа ДНК с места преступления.

Полиция начала следить за подозреваемым, чтобы незаметно получить образец его ДНК. Сделать это удалось только в январе 2019 года на хоккейном матче — там Вестром купил хот-дог и вытер рот салфеткой, пока ел его. Полицейские достали салфетку из мусора и провели лабораторное исследование. Оказалось, что ДНК слюны с салфетки полностью идентично ДНК крови, которую мужчина оставил в ванной Джинн Энн Чайлдс.