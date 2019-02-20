Полицейские нашли убийцу спустя 26 лет с помощью хот-дога и салфетки
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Оказалось, подозреваемый некоторое время жил в Миннеаполисе, а потом переехал в соседний город.
Полицейские Миннеаполиса задержали Джерри Вестрома. Мужчину подозревают в убийстве 35-летней Джинн Энн Чайлдс, которую в 1993 году нашли в ванной со множественными колотыми ранениями.
Как сообщило следствие, девушка снимала квартиру для занятий проституцией, а её убийцей мог быть один из клиентов Энн. Также в ванной были обнаружены кровь (она не принадлежала жертве) и сперма. Убийцу в 1993 году найти не удалось, но уже в 2015 году современные технологии позволили сделать сдвиг в расследовании. Вестрома удалось найти благодаря результатам анализа ДНК с места преступления.
Полиция начала следить за подозреваемым, чтобы незаметно получить образец его ДНК. Сделать это удалось только в январе 2019 года на хоккейном матче — там Вестром купил хот-дог и вытер рот салфеткой, пока ел его. Полицейские достали салфетку из мусора и провели лабораторное исследование. Оказалось, что ДНК слюны с салфетки полностью идентично ДНК крови, которую мужчина оставил в ванной Джинн Энн Чайлдс.
Сейчас Вестром задержан. Он жил в Миннеаполисе, а потом переехал в соседний город. У мужчины есть супруга и двое взрослых детей. Ранее его задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, также у мужчины был условный срок за склонение подростка к сексу. Вестром не признаётся в убийстве женщины. Заседание по делу пройдёт 13 марта.