В Голливуде раздали так называемый Оскар среди костюмеров

Соответствующие награды получили фильмы "Чёрная пантера", "Фаворитка" и многие другие.

В США состоялась ежегодная премия Costume Designers Guild Awards. Это мероприятие, которое проходит уже в 21-й раз, чествует костюмеров, которые создают шедевры для всего Голливуда. Об этом сообщает IndieWire.

Приз за лучшие костюмы в современном фильме получила Мэри Е. Вогт. Она работала над лентой под названием "Безумно богатые азиаты". Этот фильм обошёл стороной российский кинопрокат, однако именно он вызвал кассовый бум в США и привлёк достаточно много внимания.