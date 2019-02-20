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Опубликовано 20 февраля 2019, 20:10

В Голливуде раздали так называемый Оскар среди костюмеров

Фото: &copy; Twitter / 1066Live

Фото: © Twitter / 1066Live

Соответствующие награды получили фильмы "Чёрная пантера", "Фаворитка" и многие другие.

В США состоялась ежегодная премия Costume Designers Guild Awards. Это мероприятие, которое проходит уже в 21-й раз, чествует костюмеров, которые создают шедевры для всего Голливуда. Об этом сообщает IndieWire.

Приз за лучшие костюмы в современном фильме получила Мэри Е. Вогт. Она работала над лентой под названием "Безумно богатые азиаты". Этот фильм обошёл стороной российский кинопрокат, однако именно он вызвал кассовый бум в США и привлёк достаточно много внимания.

Награду за лучшие исторические костюмы получила Сэнди Пауэлл. Она одевала актёров для фильма "Фаворитка". Лучшие костюмы в фэнтези-фильме оказались в "Чёрной пантере", а вот самыми красиво одетыми героями стали персонажи сериалов "Удивительная миссис Мейзел" и "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче".

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Сергей Сурепин
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