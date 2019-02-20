Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2019, 20:57

Оби-Ван Кеноби из "Звёздных войн" получит сольный сериал. Его покажут на Disney+

Фото: &copy; Twitter / screenrant

Фото: © Twitter / screenrant

Предполагается, что будущее шоу о популярном джедае будет состоять из шести эпизодов.

Оби-Ван Кеноби, которого мы знаем по киновселенной "Звёздных войн", получил собственный мини-сериал. Шоу выйдет на будущем стриминг-сервисе Disney+ (это будет "убийца" Netflix). Об этом сообщает SR.

Согласно предварительной информации, сериал получит шесть эпизодов. В настоящий момент о проекте мало что известно. Предполагается, что создание сериала стало возможным в результате работы над другим проектом — полнометражным фильмом о Кеноби. Съёмки сольного фильма про Оби-Вана должны были начаться после релиза "Хана Соло".

Ранее сообщалось, что Lucasfilm продолжит снимать фильмы по популярной киновселенной. Одной из трилогий займутся Д.Б. Уайсс и Дэвид Бениофф — их многие зрители знают по работе над "Игрой престолов".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • звездныевойны
  • Disney
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar