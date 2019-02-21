Названы самые продаваемые в России японские авто
Фото: © Twitter / n_novosti
Седан Toyota Camry оказался у россиян более востребованным, чем кроссовер Toyota RAV4.
В 2018 году в России реализовали 335,4 тысячи новых авто японских марок. Это на 17 процентов больше показателя 2017 года. Об этом сообщает "Автостат".
Самая популярная модель — седан Toyota Camry. Авто обогнало кроссовер Toyota RAV4 по продажам — россияне купили 33,7 тысячи экземпляров (+20%). На втором месте оказался RAV4 — 31,2 тысячи единиц (–5%). На третьем — Mitsubishi Outlander — 24,5 тысячи авто (+46%).
Также лидерами рейтинга стали Mazda CX-5 (22,6 тысячи), Datsun on-DO (18,2 тысячи), Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тысячи), Nissan Almera (14,9 тысячи) и Nissan Terrano (13,9 тысячи).