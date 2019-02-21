Razer отказывается от смартфонов для геймеров
В настоящий момент в компании происходят массовые увольнения ключевых сотрудников.
Фото: © Twitter / tech_wtr
Сначала компания Razer сообщила о закрытии магазина игр в рамках плана по реорганизации бизнеса, а теперь стало известно, что в фирме начались массовые увольнения сотрудников из подразделения, которое занималось смартфонами. Об этом сообщает Droid-Life.
Согласно предварительной информации, компания Razer всё же планирует поддерживать вторую версию смартфона — Razer Phone 2. Что же касается нового гаджета (Razer Phone 3), то его, по всей видимости, фирма уже не выпустит.
Представители Razer заявили, что было закрыто несколько проектов. О каких именно идёт речь — не сообщается. Также в фирме подтвердили увольнение около 30 сотрудников. При этом в Razer обещают поддерживать сегмент мобильных игр.