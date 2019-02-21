Razer отказывается от смартфонов для геймеров

Сначала компания Razer сообщила о закрытии магазина игр в рамках плана по реорганизации бизнеса, а теперь стало известно, что в фирме начались массовые увольнения сотрудников из подразделения, которое занималось смартфонами. Об этом сообщает Droid-Life.

Согласно предварительной информации, компания Razer всё же планирует поддерживать вторую версию смартфона — Razer Phone 2. Что же касается нового гаджета (Razer Phone 3), то его, по всей видимости, фирма уже не выпустит.