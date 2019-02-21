В Госдуме предложили передавать по наследству страховые пенсии

Авторы законопроекта считают, что нужно установить возраст, до которого будут возможны такие выплаты, в том числе наследникам.

В Госдуме в четверг, 21 февраля, рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", предусматривающий закрепление права наследования страховых выплат по старости. Об этом сообщает РИА "Новости".

В документе предполагается, что правительство должно будет ежегодно утверждать возраст, до достижения которого застрахованные по закону "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" граждане или их наследники могут получить страховую часть пенсии. Период предлагают рассчитывать по формуле — ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Инициативу не поддерживают в Комитете Совфеда по социальной политике — там напомнили, что выплата страховой пенсии по старости бессрочна, из-за чего механизм наследования может привести к ограничению прав на получение средств.