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Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 11:22

В Госдуме предложили передавать по наследству страховые пенсии

Фото: &copy; РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Авторы законопроекта считают, что нужно установить возраст, до которого будут возможны такие выплаты, в том числе наследникам.

В Госдуме в четверг, 21 февраля, рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях", предусматривающий закрепление права наследования страховых выплат по старости. Об этом сообщает РИА "Новости".

В документе предполагается, что правительство должно будет ежегодно утверждать возраст, до достижения которого застрахованные по закону "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" граждане или их наследники могут получить страховую часть пенсии. Период предлагают рассчитывать по формуле — ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Инициативу не поддерживают в Комитете Совфеда по социальной политике — там напомнили, что выплата страховой пенсии по старости бессрочна, из-за чего механизм наследования может привести к ограничению прав на получение средств.

Напомним, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что в долгосрочной перспективе дальнейшее повышение пенсионного возраста не планируется.

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Эмила Сидорова
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