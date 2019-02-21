"Они не виноваты". Милонов заступился за россиян с талией больше 90 см

Парламентарий считает большую часть продуктов из супермаркетов "ядовитыми". По его мнению, они приводят "к вырождению страны".

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал виновными в ожирении людей магазины, где они вынуждены покупать "ядовитые" продукты питания. Своё мнение парламентарий высказал агентству "Москва".

— Людей, у которых талия более 90 см, винить не надо. Они не виноваты. Они приходят в магазин и покупают то, что продаётся в магазине, — сказал Милонов.

По его мнению, следует признать, что большая часть продуктов в магазинах "ядовитые" — они приводят к вырождению страны, к опасным для жизни заболеваниям.