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Опубликовано 21 февраля 2019, 11:47

"Они не виноваты". Милонов заступился за россиян с талией больше 90 см

Фото: &copy; Facebook/ Виталий Милонов

Фото: © Facebook/ Виталий Милонов

Парламентарий считает большую часть продуктов из супермаркетов "ядовитыми". По его мнению, они приводят "к вырождению страны".

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал виновными в ожирении людей магазины, где они вынуждены покупать "ядовитые" продукты питания. Своё мнение парламентарий высказал агентству "Москва".

— Людей, у которых талия более 90 см, винить не надо. Они не виноваты. Они приходят в магазин и покупают то, что продаётся в магазине, — сказал Милонов.

По его мнению, следует признать, что большая часть продуктов в магазинах "ядовитые" — они приводят к вырождению страны, к опасным для жизни заболеваниям.

Ранее в Японии рассказали, чем чревата для граждан талия более 90 см.

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Алёна Темирчиева
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