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Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 08:58

Феминизм добрался до Freestyler. Спустя 20 лет вышел ремейк культового клипа

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Telenet YUGO

Фото: © Кадр из видео YouTube/Telenet YUGO

В новом видео оператор связи Telenet рекламирует приложение, пакет которого включает в себя мобильную связь, телеканалы и интернет.

Компания Telenet (бельгийский оператор связи) выпустила ремейк клипа на песню Freestyler группы Bomfunk MC’s. Оригинальное видео вышло в 1999 году.

В новом видео главную роль получила девушка. У неё есть возможность управлять временем после встречи с незнакомцем в метро. Как и в оригинальном видео, роль незнакомца досталась рэперу Раймонду Эбанксу.

Также в новом клипе можно найти ряд отсылок к современной культуре: здесь и мем с Гарольдом, который скрывает боль, и сериал "Игра престолов", а также шоу "Ходячие мертвецы".

Ремейк старого клипа стал рекламой приложений YEGO. Подписка на последнее включает в себя телеканалы, интернет, мобильную связь и сериалы.

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Сергей Сурепин
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