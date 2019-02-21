Феминизм добрался до Freestyler. Спустя 20 лет вышел ремейк культового клипа

В новом видео оператор связи Telenet рекламирует приложение, пакет которого включает в себя мобильную связь, телеканалы и интернет.

Компания Telenet (бельгийский оператор связи) выпустила ремейк клипа на песню Freestyler группы Bomfunk MC’s. Оригинальное видео вышло в 1999 году.

В новом видео главную роль получила девушка. У неё есть возможность управлять временем после встречи с незнакомцем в метро. Как и в оригинальном видео, роль незнакомца досталась рэперу Раймонду Эбанксу.

Также в новом клипе можно найти ряд отсылок к современной культуре: здесь и мем с Гарольдом, который скрывает боль, и сериал "Игра престолов", а также шоу "Ходячие мертвецы".