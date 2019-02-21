Netflix отказался сразу от двух сериалов Marvel
Стриминговая площадка более не будет заниматься проектами под названием "Каратель" и "Джессика Джонс".
Компания Netflix сообщила, что сериал "Каратель" не вернётся в сервис с новым сезоном. Также стало известно, что третий сезон "Джессики Джонс" будет последним для шоу. Об этом сообщает Deadline.
Фото: © Netflix
Эти два проекта были последними "живыми" сериалами, которые Netflix создавал совместно с Marvel. Также в компании подтвердили окончание партнёрства с Disney, которой принадлежат права на проекты по комиксам.
Напомним, осенью прошлого года Netflix отказался сразу от трёх сериалов с Marvel: в октябре отменили "Железный кулак" и "Люка Кейджа", а в ноябре — "Сорвиголову".