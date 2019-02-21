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Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 11:59

Netflix отказался сразу от двух сериалов Marvel

Стриминговая площадка более не будет заниматься проектами под названием "Каратель" и "Джессика Джонс".

Компания Netflix сообщила, что сериал "Каратель" не вернётся в сервис с новым сезоном. Также стало известно, что третий сезон "Джессики Джонс" будет последним для шоу. Об этом сообщает Deadline.

Фото: © Netflix

Фото: © Netflix

Эти два проекта были последними "живыми" сериалами, которые Netflix создавал совместно с Marvel. Также в компании подтвердили окончание партнёрства с Disney, которой принадлежат права на проекты по комиксам.

Напомним, осенью прошлого года Netflix отказался сразу от трёх сериалов с Marvel: в октябре отменили "Железный кулак" и "Люка Кейджа", а в ноябре — "Сорвиголову".

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Сергей Сурепин
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