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Опубликовано 24 февраля 2019, 15:00

Дедушка написал правила будущему парню внучки, но, похоже, он старался для себя

Нет ничего удивительного в том, что семья второй половинки слишком пристально следит за её отношениями и в случае чего не стесняется применять угрозы. Но этот дедушка решил сработать на опережение и предоставил внучке список, который поможет ей в будущем избежать проблем. Девушка усилия дедули оценила, как и её подписчики в "Твиттере", пишет Lad Bible.

Дедушка Уилл ерунды не посоветует, решила 21-летняя студентка Эми Макхью из Ланаркшира, Шотландия, и выложила в "Твиттере" его список требований, полный мудрости и опыта. Как она и думала, друзья оценили дедушкин подход, и твит собрал множество лайков и комментариев.

Фото © Instagram/am.iemchugh

Фото © Instagram/am.iemchugh

Итак, правила просты:

1. Он должен быть католиком.

2. Он должен поддерживать ФК "Селтик".

3. У него должна быть работа.

4. Он должен нравиться дедуле.

5. Дедуля должен нравиться ему в ответ.

Фото © Instagram/am.iemchugh

Фото © Instagram/am.iemchugh

6. Он должен быть финансово обеспечен.

7. Он не должен заглядываться на других девушек.

8. Он должен быть очень добрым.

9. У него должна быть своя машина.

10. Если он окажется где-то с дедушкой, он должен предложить оплатить счёт.

Фото © Instagram/am.iemchugh

Фото © Instagram/am.iemchugh

К счастью, дедушка остановился на 10 правилах, но его приписка, что "на этом пока всё", как бы намекает, что Эми стоит ждать продолжения. Девушка пояснила, что дедушка всегда был готов ей помочь и очень её любит, поэтому Эми только рада такой заботе с его стороны.

Я просто хочу, чтобы мне с парнем было весело, чтобы у него было чувство юмора. А на мелочи я не обращаю внимания

Эми Макхью

Серьёзно воспринимать дедушкин список Эми не стала, но это не помешало ей изрядно повеселиться над этими требованиями.

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Анна Бояршина
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