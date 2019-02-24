Дедушка написал правила будущему парню внучки, но, похоже, он старался для себя
Нет ничего удивительного в том, что семья второй половинки слишком пристально следит за её отношениями и в случае чего не стесняется применять угрозы. Но этот дедушка решил сработать на опережение и предоставил внучке список, который поможет ей в будущем избежать проблем. Девушка усилия дедули оценила, как и её подписчики в "Твиттере", пишет Lad Bible.
Дедушка Уилл ерунды не посоветует, решила 21-летняя студентка Эми Макхью из Ланаркшира, Шотландия, и выложила в "Твиттере" его список требований, полный мудрости и опыта. Как она и думала, друзья оценили дедушкин подход, и твит собрал множество лайков и комментариев.
Фото © Instagram/am.iemchugh
Итак, правила просты:
1. Он должен быть католиком.
2. Он должен поддерживать ФК "Селтик".
3. У него должна быть работа.
4. Он должен нравиться дедуле.
5. Дедуля должен нравиться ему в ответ.
Фото © Instagram/am.iemchugh
6. Он должен быть финансово обеспечен.
7. Он не должен заглядываться на других девушек.
8. Он должен быть очень добрым.
9. У него должна быть своя машина.
10. Если он окажется где-то с дедушкой, он должен предложить оплатить счёт.
Фото © Instagram/am.iemchugh
К счастью, дедушка остановился на 10 правилах, но его приписка, что "на этом пока всё", как бы намекает, что Эми стоит ждать продолжения. Девушка пояснила, что дедушка всегда был готов ей помочь и очень её любит, поэтому Эми только рада такой заботе с его стороны.
Я просто хочу, чтобы мне с парнем было весело, чтобы у него было чувство юмора. А на мелочи я не обращаю внимания
Серьёзно воспринимать дедушкин список Эми не стала, но это не помешало ей изрядно повеселиться над этими требованиями.