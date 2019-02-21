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Опубликовано 21 февраля 2019, 13:05

Госдума одобрила в первом чтении проект об усилении наказания для лидеров ОПГ

Фото: &copy; Агентство городских новостей &laquo;Москва&raquo;/Киселев Сергей

Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей

В то же время членов группировок, которые стали сотрудничать с правоохранителями для раскрытия преступлений, от уголовной ответственности предлагается освободить.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об усилении ответственности за создание ОПГ. Такое предложение внёс в ГД ранее президент России Владимир Путин.

Согласно инициативе, за создание или руководство ОПГ предусматривается лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, участие в собраниях организаторов чревато наказанием в виде от 12 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, за преступления, совершённые лицом высшего положения в преступной иерархии, предусматривается наказание от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей, а также с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" вводится отдельный вид наказания — от 8 до 15 лет колонии со штрафом до пяти миллионов рублей.

В то же время лицо, которое ранее состояло в ОПГ, но сотрудничает с правоохранителями с целью раскрытия преступлений, от уголовной ответственности освобождается.

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Майя Селезнёва
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