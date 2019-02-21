Госдума одобрила в первом чтении проект об усилении наказания для лидеров ОПГ

В то же время членов группировок, которые стали сотрудничать с правоохранителями для раскрытия преступлений, от уголовной ответственности предлагается освободить.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об усилении ответственности за создание ОПГ. Такое предложение внёс в ГД ранее президент России Владимир Путин.

Согласно инициативе, за создание или руководство ОПГ предусматривается лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, участие в собраниях организаторов чревато наказанием в виде от 12 до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, за преступления, совершённые лицом высшего положения в преступной иерархии, предусматривается наказание от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до пяти миллионов рублей, а также с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За "занятие высшего положения в преступной иерархии" вводится отдельный вид наказания — от 8 до 15 лет колонии со штрафом до пяти миллионов рублей.