Microsoft закрыла онлайн-продажу подписок на сервисы Xbox в России

Приобрести их можно будет, как и Office, только у розничных партнёров американской корпорации.

Начиная с 21 февраля Microsoft закрыла в России онлайн-продажу подписок для консолей Xbox. Об этом сообщает vc.ru, ссылаясь на представителей фирмы. Решение касается подписки Xbox Live Gold (нужна для игры с другими пользователями), а также Xbox Game Pass (открывает доступ к библиотеке игр).

Как сообщили в пресс-службе Microsoft, компания провела технический и операционный анализ, по итогам которого было принято соответствующее решение. Теперь покупать подписки можно в розничных и онлайн-магазинах партнёров.