Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съёмками "Гарри Поттера"

Британский актёр Дэниел Рэдклифф признался, что злоупотреблял алкоголем в подростковом возрасте. Это происходило между съёмками фильмов о Гарри Поттере. В этом артист признался в недавнем интервью theoffcamerashow .

Рэдклиффа беспокоила чрезмерная популярность, свалившаяся на него благодаря главной роли в экранизации романов Джон Роулинг. Подросток постоянно чувствовал, что за ним следят. По словам актёра, самый быстрый способ забыть, что за ним следят, — сильно напиться.

Артист добавил, после того как сильно напивался, он понимал, что за ним следят ещё больше, потому что теперь он пьян. Это заставляло Рэдклиффа пить ещё больше, чтобы игнорировать тревогу. По словам актёра, он много раз пытался бросить пить — этого удалось добиться только благодаря поддержке друзей.