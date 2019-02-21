Тор станет Халком. Крис Хемсворт получил новую роль в кино

Популярный актёр получил не только главную роль в байопике, но ещё и продюсерское кресло.

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в биографическом фильме. Ленту о Терри Джин Боллеа снимет режиссёр Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Джокер"). Об этом сообщает THR.

Сценарий напишет Джон Поллоно. Он получил популярность благодаря работе над драмой "Сильнее". Продюсерами проекта выступят Брэдли Купер, Тодд Филлипс, Эрик Бишофф, а также сам Хемсворт.