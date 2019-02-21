Авторы Fallout 76 забанили игрока из-за большого количества боеприпасов

Всего геймер успел провести в ролевой игре более 900 часов. Теперь он не может продолжить.

Bethesda забанила игрока в Fallout 76. Причиной стало большое количество патронов. Всего геймер провёл в игре более 900 часов, накопил большое количество боеприпасов, а в настоящий момент пытается восстановить своего героя. Этим он поделился на Reddit.

По словам геймера, он хотел собрать все патроны, которые только сможет получить в игре. Спустя некоторое время ему пришлось создать ещё одного героя, чтобы передавать ему боеприпасы, которыми он не пользуется в данный момент.