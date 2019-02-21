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Опубликовано 21 февраля 2019, 15:10

Авторы Fallout 76 забанили игрока из-за большого количества боеприпасов

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Всего геймер успел провести в ролевой игре более 900 часов. Теперь он не может продолжить.

Bethesda забанила игрока в Fallout 76. Причиной стало большое количество патронов. Всего геймер провёл в игре более 900 часов, накопил большое количество боеприпасов, а в настоящий момент пытается восстановить своего героя. Этим он поделился на Reddit.

По словам геймера, он хотел собрать все патроны, которые только сможет получить в игре. Спустя некоторое время ему пришлось создать ещё одного героя, чтобы передавать ему боеприпасы, которыми он не пользуется в данный момент.

В итоге его забанили. Как удалось установить, игрок собрал более ста тысяч единиц одного или нескольких редких предметов меньше чем за месяц игры. Разработчики сообщили, что это был баг, а его проблема будет решена после выхода следующего обновления.

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Сергей Сурепин
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