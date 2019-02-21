Россияне выбрали главных претендентов на "Оскар"

По мнению пользователей, статуэтку за лучшую мужскую роль должен получить Рами Малек за "Богемскую рапсодию".

Сайт "Кинопоиск" изучил интересы зрителей к фильмам, номинированным на "Оскар" в этом году. Аналитики пришли к выводу, что фильм "Богемская рапсодия" наиболее популярен у пользователей сайта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Кинопоиска".

Оказалось, на страницу "Богемской рапсодии" заходили в два с лишним раза чаще, чем на страницу фильма "Звезда родилась". Оба проекта номинированы на премию в качестве лучшего фильма.

Что же касается мультфильма, награду должен получить, по мнению пользователей, "Человек-паук: через вселенные". Статуэтку за лучшую мужскую роль — Рами Малек, а лучшей актрисой, по мнению пользователей, станет Мелисса Маккарти.