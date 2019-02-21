Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 15:16

Россияне выбрали главных претендентов на "Оскар"

Фото:&nbsp;&copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

По мнению пользователей, статуэтку за лучшую мужскую роль должен получить Рами Малек за "Богемскую рапсодию".

Сайт "Кинопоиск" изучил интересы зрителей к фильмам, номинированным на "Оскар" в этом году. Аналитики пришли к выводу, что фильм "Богемская рапсодия" наиболее популярен у пользователей сайта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Кинопоиска".

Оказалось, на страницу "Богемской рапсодии" заходили в два с лишним раза чаще, чем на страницу фильма "Звезда родилась". Оба проекта номинированы на премию в качестве лучшего фильма.

Что же касается мультфильма, награду должен получить, по мнению пользователей, "Человек-паук: через вселенные". Статуэтку за лучшую мужскую роль — Рами Малек, а лучшей актрисой, по мнению пользователей, станет Мелисса Маккарти.

Напомним, 91-я церемония премии "Оскар" пройдёт 24 февраля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • награды
  • Игры
  • Оскар
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar