В США завершился последний этап определения лауреатов "Оскара"

Последний этап голосования для определения лауреатов премии "Оскар" успешно завершился. В голосовании могли принять участие 7902 человека, все они — члены Американской академии киноискусств, сообщает ТАСС .

В этом году голосование впервые прошло на специальном сайте. При этом часть членов академии могла голосовать по почте, заполнив и отправив бюллетень. В последний день голосования академия получила до 500 бюллетеней.