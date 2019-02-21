Время пересчёта. Как изменится начисление соцдоплат для пенсий

После послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ Минтруд учёл несправедливость доплат к пенсиям, которая сложилась в начале 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы.

— До выступления президента перед Федеральным собранием четыре миллиона пенсионеров получали пенсии, не превышающие прожиточного минимума пенсионеров (ПМП). А после последней индексации пенсионные выплаты некоторых граждан были даже ниже ПМП, — рассказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков.

Порядок начисления пенсий был следующим: социальные доплаты получали те пенсионеры, чья пенсия была ниже ПМП в их регионе. Когда после индексации пенсия вырастала, но всё равно была ниже ПМП, гражданин продолжал получать доплату, но в меньшем размере, чтобы прожиточный минимум не превышался.

Если после индексации пенсия становилась выше ПМП, соцдоплаты отменялись. Во время последней индексации многие пенсионеры пострадали. Им либо вообще не дали прибавки, либо дали небольшую соцдоплату.

Владимир Путин обратил на это внимание и призвал ведомства пересмотреть эту политику. Сегодня Минтруд заявил, что порядок начисления социальных доплат был пересмотрен.

Как изменится начисление соцдоплат для пенсионеров в регионах?

Сначала будут устанавливать социальную доплату. Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Её размер будет начисляться в том объёме, который необходим для доведения материального обеспечения до уровня прожиточного минимума пенсионера в этом регионе

Затем будут осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Изменение в начислениях позволят выравнять доходы населения и помогут малообеспеченным гражданам улучшить свою жизнь, — говорит Максим Чирков.

Теперь ежегодно неработающие пенсионеры будут получать пенсии, превышающие ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в этом году. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова