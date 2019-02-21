Умер швейцарский режиссёр Клод Горетта
Он известен по кинолентам "Жан-Люк, одержимый", "Кружевница", "Сартр, годы страстей".
Умер швейцарский режиссёр Клод Горетта. Об этом 21 февраля сообщил Letemps.
Фото: © Flickr/Stéphane Pecorini
Кинематографист умер в Женеве. Он находился в кругу своей семьи. Клоду было 89 лет. Причина смерти не озвучена.
Режиссёр родился 23 июня 1929 года. Он с 29 лет работал на ТВ. Первый фильм — "Сумасшедший" — режиссёр снял в 1970 году. Спустя три года его фильм "Приглашение" получил приз жюри Каннского кинофестиваля.