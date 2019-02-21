Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2019, 15:08

Умер швейцарский режиссёр Клод Горетта

Он известен по кинолентам "Жан-Люк, одержимый", "Кружевница", "Сартр, годы страстей".

Умер швейцарский режиссёр Клод Горетта. Об этом 21 февраля сообщил Letemps.

Фото: © Flickr/Stéphane Pecorini

Фото: © Flickr/Stéphane Pecorini

Кинематографист умер в Женеве. Он находился в кругу своей семьи. Клоду было 89 лет. Причина смерти не озвучена.

Режиссёр родился 23 июня 1929 года. Он с 29 лет работал на ТВ. Первый фильм — "Сумасшедший" — режиссёр снял в 1970 году. Спустя три года его фильм "Приглашение" получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar