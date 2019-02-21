Умер швейцарский режиссёр Клод Горетта

Кинематографист умер в Женеве. Он находился в кругу своей семьи. Клоду было 89 лет. Причина смерти не озвучена.

Режиссёр родился 23 июня 1929 года. Он с 29 лет работал на ТВ. Первый фильм — "Сумасшедший" — режиссёр снял в 1970 году. Спустя три года его фильм "Приглашение" получил приз жюри Каннского кинофестиваля.