Найдены дневники Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

Военачальник писал, что в тот период командование на всех фронтах училось воевать, получая опыт через смерть и кровь.

Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского обнаружили в Центральном архиве Минобороны, сообщает РИА "Новости". В них советский военачальник анализировал причины поражений в начале Великой Отечественной войны.

Изучением дневников, которые охватывают период с марта 1941-го по февраль 1943 года, занимался кандидат исторических наук Александр Ясаков.

По словам историка, красной нитью в записях проходит тема неспособности части генералитета СССР решать боевые задачи. Ясаков отметил, что Малиновский связывал проблему "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".

— Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштабов, — процитировал историк записи полководца.

Ясаков отметил, что военачальник видел в этом одну из главных причин поражения Красной армии в начале ВОВ.