Найдены дневники Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
Маршал Родион Малиновский вручает боевые ордена отличившимся воинам. 1 сентября 1943 года Фото: © РИА "Новости"
Военачальник писал, что в тот период командование на всех фронтах училось воевать, получая опыт через смерть и кровь.
Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского обнаружили в Центральном архиве Минобороны, сообщает РИА "Новости". В них советский военачальник анализировал причины поражений в начале Великой Отечественной войны.
Изучением дневников, которые охватывают период с марта 1941-го по февраль 1943 года, занимался кандидат исторических наук Александр Ясаков.
По словам историка, красной нитью в записях проходит тема неспособности части генералитета СССР решать боевые задачи. Ясаков отметил, что Малиновский связывал проблему "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".
— Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштабов, — процитировал историк записи полководца.
Ясаков отметил, что военачальник видел в этом одну из главных причин поражения Красной армии в начале ВОВ.
Директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов рассказал, что скоро будет опубликован рассекреченный доклад, направленный Малиновским в Москву во время Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов. Тарасов уточнил, что Малиновский старался максимально честно описать обстановку, в отличие от многих участвовавших в войне советских офицеров.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны рассекретило документы первого дня Великой Отечественной войны.