Капсула времени. Лимузин секретаря ЦК КПСС продают за 12 млн рублей
Текущие владельцы автомобиля сообщают, что реставрация правительственного лимузина ЗИЛ заняла восемь лет.
Объявление о продаже ЗИЛ-115 появилось на сайте "Авто.ру". За автомобиль с бензиновым двигателем объёмом 7,7 литра просят 12 млн рублей. В описании к объявлению указано, что автомобиль принадлежал автопарку Центрального аппарата КПСС и перевозил Григория Васильевича Романова — секретаря ЦК КПСС с 1983 по 1985 год.
Владельцы ЗИЛ-115 отмечают, что автомобилей в таком состоянии в стране единицы, а весь процесс реставрации занял восемь лет. Длина автомобиля превышает шесть метров, а масса правительственного ЗИЛа превышает 3,5 тонны. По данным продавца, всего было выпущено не более 150 таких автомобилей.