Кузнецова о гибели девочки в Кирове: Случай поражает своей жестокостью

Омбудсмен отметила, что причины поступка девушки, бросившей малолетнюю дочь одну, до конца неясны.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о гибели девочки, которую в Кирове молодая мама оставила в квартире и ушла в недельный "загул".

— В МВД уже сообщили, что пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать, — заявила Кузнецова, слова которой приводит "Комсомольская правда в Кирове".

Омбудсмен отметила, что случай поражает жестокостью.

Напомним, в Кирове трёхлетняя девочка погибла, оставшись одна на несколько дней. Малышка ела порошок и умерла от обезвоживания. Её тело нашла бабушка, решившая поздравить внучку с днём рождения.

Бросившая дочь в квартире Мария К. арестована на два месяца, ей вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Девушке грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Пока дочь умирала, Мария в соцсетях поздравляла её с трёхлетием.