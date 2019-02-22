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Регион
Опубликовано 22 февраля 2019, 18:28

Кузнецова о гибели девочки в Кирове: Случай поражает своей жестокостью

Фото: &copy; L!FE/Александра Ходонова

Фото: © L!FE/Александра Ходонова

Омбудсмен отметила, что причины поступка девушки, бросившей малолетнюю дочь одну, до конца неясны.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о гибели девочки, которую в Кирове молодая мама оставила в квартире и ушла в недельный "загул".

— В МВД уже сообщили, что пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать, — заявила Кузнецова, слова которой приводит "Комсомольская правда в Кирове".

Омбудсмен отметила, что случай поражает жестокостью.

Напомним, в Кирове трёхлетняя девочка погибла, оставшись одна на несколько дней. Малышка ела порошок и умерла от обезвоживания. Её тело нашла бабушка, решившая поздравить внучку с днём рождения.

Бросившая дочь в квартире Мария К. арестована на два месяца, ей вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Девушке грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Пока дочь умирала, Мария в соцсетях поздравляла её с трёхлетием.

В отношении работников системы органов профилактики и здравоохранения завели дело о халатности из-за гибели малышки.

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Эмила Сидорова
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