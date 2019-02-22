Кузнецова о гибели девочки в Кирове: Случай поражает своей жестокостью
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Омбудсмен отметила, что причины поступка девушки, бросившей малолетнюю дочь одну, до конца неясны.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о гибели девочки, которую в Кирове молодая мама оставила в квартире и ушла в недельный "загул".
— В МВД уже сообщили, что пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать, — заявила Кузнецова, слова которой приводит "Комсомольская правда в Кирове".
Омбудсмен отметила, что случай поражает жестокостью.
Напомним, в Кирове трёхлетняя девочка погибла, оставшись одна на несколько дней. Малышка ела порошок и умерла от обезвоживания. Её тело нашла бабушка, решившая поздравить внучку с днём рождения.
Бросившая дочь в квартире Мария К. арестована на два месяца, ей вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Девушке грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Пока дочь умирала, Мария в соцсетях поздравляла её с трёхлетием.
В отношении работников системы органов профилактики и здравоохранения завели дело о халатности из-за гибели малышки.