Опекуном оставленного в Лосином Острове мальчика может стать его бабушка

Детский омбудсмен отметила, что на поддержку и восстановление ребёнка должны быть направлены все силы.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила мальчика, которого оставила в заповеднике Лосиный Остров мать. Ребёнок, который провёл ночь в лесу, находится в больнице, сообщает пресс-служба омбудсмена.

— Хочется, чтобы всё плохое, что с ним случилось, поскорее забылось, и его детская жизнь вошла в нормальное русло, — заявила Кузнецова.