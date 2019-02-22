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Опубликовано 22 февраля 2019, 22:03

Опекуном оставленного в Лосином Острове мальчика может стать его бабушка

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Фото: © Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Детский омбудсмен отметила, что на поддержку и восстановление ребёнка должны быть направлены все силы.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова навестила мальчика, которого оставила в заповеднике Лосиный Остров мать. Ребёнок, который провёл ночь в лесу, находится в больнице, сообщает пресс-служба омбудсмена.

— Хочется, чтобы всё плохое, что с ним случилось, поскорее забылось, и его детская жизнь вошла в нормальное русло, — заявила Кузнецова.

По словам главного врача медицинского учреждения, мальчик активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты. Ему на пользу идут присутствие и поддержка бабушки — органы опеки и попечительства рассматривают возможность оформления женщины временным опекуном внука.

Напомним, шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике Лосиный Остров, где его оставила мать. В машине родительницы были найдены нож и скотч.

Надежду Куликову обвинили в покушении на убийство собственного сына и арестовали на два месяца. Обвиняемая заявила, что хотела изгнать бесов, надев на сына мешок. По словам отца ребёнка, Куликова "везде видела порчу".

Адвокат обвиняемой рассказала свою версию произошедшего в лесу.

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Эмила Сидорова
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