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Регион
Опубликовано 22 февраля 2019, 22:16

Швеция заявила о сближении российского Су-27 с самолётом ВС страны над Балтикой

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

ВС Швеции заявили, что российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолёту радиотехнической разведки в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Инцидент якобы произошёл в начале недели.

По данным военных, российский самолёт пролетел на расстоянии менее 20 метров от шведского. Министр обороны страны Петер Хультквист в интервью Шведскому радио назвал этот инцидент неприемлемым.

Шведские власти и ранее заявляли о подобных случаях, однако Москва неоднократно отмечала, что все полёты российских военных самолётов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.

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Александра Вишнякова
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