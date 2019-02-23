Подмигнул незнакомке. Шотландца будут судить за поведение в баре

По данным следствия, мужчина делал девушке молчаливые намёки, затем непристойное предложение озвучил, а когда ему указали на дверь, не двинулся с места. А хуже всего то, что позже начал приставать к другой.

Житель Шотландии предстанет перед судом за то, что подмигивал в баре незнакомой девушке. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что так неудачно он посидел в заведении Dexy's Bar в городе Данди на восточном побережье страны.

По данным издания, 36-летний посетитель решил познакомиться с девушкой и начал с того, что несколько раз ей подмигнул. Затем он сделал ей непристойное предложение, что закончилось скандалом.

Мужчину попросили уйти, но он остался в баре и занялся другой красоткой, причём на этот раз перешёл прямо к делу: попытался её поцеловать.