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Регион
Опубликовано 23 февраля 2019, 07:45

Подмигнул незнакомке. Шотландца будут судить за поведение в баре

По данным следствия, мужчина делал девушке молчаливые намёки, затем непристойное предложение озвучил, а когда ему указали на дверь, не двинулся с места. А хуже всего то, что позже начал приставать к другой.

Житель Шотландии предстанет перед судом за то, что подмигивал в баре незнакомой девушке. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что так неудачно он посидел в заведении Dexy's Bar в городе Данди на восточном побережье страны.

По данным издания, 36-летний посетитель решил познакомиться с девушкой и начал с того, что несколько раз ей подмигнул. Затем он сделал ей непристойное предложение, что закончилось скандалом.

Мужчину попросили уйти, но он остался в баре и занялся другой красоткой, причём на этот раз перешёл прямо к делу: попытался её поцеловать.

Теперь все эти подробности изучают в суде. Пока охотника за девушками освободили под залог. В мае его ждёт следующее заседание. Какое наказание ему грозит, не сообщается.

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Александр Бочаров
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