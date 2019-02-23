"Позорное бегство". В Госдуме рассказали о визите Порошенко в Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко рассказал о "позорном бегстве" президента Украины Петра Порошенко с полуострова в 2014 году.

Ранее на официальном сайте украинского лидера появилась видеозапись с выступлением Порошенко на Генассамблее ООН, во время которого он рассказал о своём визите в Крым в 2014 году. Лидер Незалежной заявил, что прошёл к дверям парламента в Симферополе "один, без охраны, чтобы остановить этот фарс".

— Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел ещё дальше и своё позорное бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии, — заявил Козенко.

Депутат также напомнил, что в Интернете можно найти видео с "позорным бегством" Порошенко от жителей Симферополя и подчеркнул, что действующий президент Незалежной "был и остаётся не кем иным, как военным преступником".