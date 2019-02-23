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Регион
Опубликовано 23 февраля 2019, 09:06

"Позорное бегство". В Госдуме рассказали о визите Порошенко в Крым

Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко рассказал о "позорном бегстве" президента Украины Петра Порошенко с полуострова в 2014 году.

Ранее на официальном сайте украинского лидера появилась видеозапись с выступлением Порошенко на Генассамблее ООН, во время которого он рассказал о своём визите в Крым в 2014 году. Лидер Незалежной заявил, что прошёл к дверям парламента в Симферополе "один, без охраны, чтобы остановить этот фарс".

— Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел ещё дальше и своё позорное бегство из Крыма превратил в рассказ о героической миротворческой миссии, — заявил Козенко.

Депутат также напомнил, что в Интернете можно найти видео с "позорным бегством" Порошенко от жителей Симферополя и подчеркнул, что действующий президент Незалежной "был и остаётся не кем иным, как военным преступником".

Напомним, ранее Порошенко рассказал, как лично помогал раненым и выносил тела погибших во время событий на Майдане.

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Артём Зуев
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