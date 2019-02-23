Глава британского МИД назвал Словению бывшим вассальным государством СССР

Бывший спикер словенского Национального собрания Милан Брглез потребовал немедленной реакции от своей страны, расценив высказывание Джереми Ханта как оскорбление.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал Словению бывшим вассальным государством СССР во время официального визита в страну.

Another example of @Jeremy_Hunt being out of his depth, saying that Slovenia was a "Soviet vassal state", apparently unaware of the history of Yugoslavia. pic.twitter.com/ApWt5pli6x — Property Spotter (@PropertySpot) 22 февраля 2019 г.

— Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО, — сказал Хант.

Экс-спикер словенского Национального собрания Милан Брглез потребовал немедленной реакции от своей страны, расценив высказывание Джереми Ханта как оскорбление, пишет The Guardian.