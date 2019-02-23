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Регион
Опубликовано 23 февраля 2019, 17:35

Глава британского МИД назвал Словению бывшим вассальным государством СССР

Джереми Хант. Фото: © facebook/Jeremy Hunt

Джереми Хант. Фото: © facebook/Jeremy Hunt

Бывший спикер словенского Национального собрания Милан Брглез потребовал немедленной реакции от своей страны, расценив высказывание Джереми Ханта как оскорбление.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал Словению бывшим вассальным государством СССР во время официального визита в страну.

— Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО, — сказал Хант.

Экс-спикер словенского Национального собрания Милан Брглез потребовал немедленной реакции от своей страны, расценив высказывание Джереми Ханта как оскорбление, пишет The Guardian.

Ранее Лайф писал, что Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой" за её поведение.

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Константин Агапов
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