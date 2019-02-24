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Регион
Опубликовано 24 февраля 2019, 05:09

В Госдуме ответили на заявление Собчак о Российской армии

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о призыве в Российскую армию.

Депутат отметил, что Российскую армию "нельзя сравнить ни с какой другой", поскольку сейчас в ней служат внуки и правнуки тех, кто победил в Великой Отечественной войне.

— Поэтому история нашей страны, которая, к сожалению, написана кровью и потом наших дедов и прадедов, она куётся сегодня теми, кто приходит в армию, — цитирует Шерина РИА "Новости".

Ранее Собчак в своём инстаграме написала, что России нужна "только контрактная армия".

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Артём Зуев
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