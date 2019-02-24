В Госдуме ответили на заявление Собчак о Российской армии

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о призыве в Российскую армию.

Депутат отметил, что Российскую армию "нельзя сравнить ни с какой другой", поскольку сейчас в ней служат внуки и правнуки тех, кто победил в Великой Отечественной войне.

— Поэтому история нашей страны, которая, к сожалению, написана кровью и потом наших дедов и прадедов, она куётся сегодня теми, кто приходит в армию, — цитирует Шерина РИА "Новости".