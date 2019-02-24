Премьер Баварии: России не место на "скамье штрафников"

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что Россию нельзя изолировать от мировой политики, несмотря на ухудшение отношений Москвы с Западом.

— В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, — сказал Зёдер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.