Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2019, 07:23

Премьер Баварии: России не место на "скамье штрафников"

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что Россию нельзя изолировать от мировой политики, несмотря на ухудшение отношений Москвы с Западом.

— В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, — сказал Зёдер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик также поддержал строительство газопровода "Северный поток — 2". Он отметил, что не понимает, "почему транспортировка российского газа через Украину должна быть надёжнее прямых поставок из России в Германию".

BannerImage
Артём Зуев
  • Новости
  • Германия
  • Бавария
  • Россия
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar