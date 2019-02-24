Лодка с гражданами из Еврейского государства опрокинулась между национальным парком Торрес-дель-Пайне и парком Бернардо О'Хиггинса.

В Чили в результате опрокидывания лодки погибли две туристки из Израиля. Ещё десять отдыхающих пострадали. Об этом сообщает портал Bio Bio Chile.

ЧП произошло между национальными парком Торрес-дель-Пайне и парком Бернардо О'Хиггинса вечером 23 февраля. По данным портала, лодка врезалась в скалу, в результате чего опрокинулась.