В Госдуме предложили штрафовать за эвакуацию авто без составления протокола

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предполагает установку штрафов за эвакуацию автомобиля без составления протокола. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что нередко при задержании транспортного средства должностные лица, уполномоченные на составление протокола, дают устное разрешение на эвакуацию, а документы оформляют задним числом.

— Также имеют место случаи составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи, — говорится в пояснительной записке.

Согласно новому законопроекту, в отношении лиц, принимающих решение об эвакуации, будут установлены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для исполнителей — от 5 до 50 тысяч рублей.